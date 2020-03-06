Коваленко начал тренировки в общей группе Шахтера

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко завершил реабилитацию после травмы.

Сегодня, 6 марта, Коваленко проводил тренировку в общей группе Шахтера накануне поединка 22-го тура УПЛ против Колоса, сообщает пресс-служба "горняков".

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В то же время, продолжают восстанавливаться от травм и работать по индивидуальной программе Манор Соломон, Алан Патрик, Александр Пихаленок и Максим Малышев.

Напомним, Коваленко пропустил 4 последних матча "оранжево-черных" из-за травмы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 19 матчах за Шахтер, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

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