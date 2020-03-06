toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Коваленко начал тренировки в общей группе Шахтера

18:41 23 Читати українською
Коваленко начал тренировки в общей группе Шахтера
Виктор Коваленко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко завершил реабилитацию после травмы.

 

Сегодня, 6 марта, Коваленко проводил тренировку в общей группе Шахтера накануне поединка 22-го тура УПЛ против Колоса, сообщает пресс-служба "горняков".

Шахтер будет играть в финале Лиги Европы, – смелое заявление Грачева

В то же время, продолжают восстанавливаться от травм и работать по индивидуальной программе Манор Соломон, Алан Патрик, Александр Пихаленок и Максим Малышев.

Напомним, Коваленко пропустил 4 последних матча "оранжево-черных" из-за травмы задней поверхности бедра. В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 19 матчах за Шахтер, забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛ

blog_ava
Главные новости 5 марта: УАФ утвердила новый формат УПЛ, стали известны причины проваленного допинг-теста Беседина
07:00
476
Теги
Шахтер Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко Колос - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук