Кривцов розповів, що допомогло Шахтарю розгромити СК Дніпро-1

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (4:1) в рамках 21-го туру УПЛ.

"Ми були розлючені після минулого матчу. Втратили 3 очки з Ворсклою, вперше в чемпіонаті програли. У матчі з СК Дніпро-1 потрібно було, так би мовити, "відмазатися" перед уболівальниками, хотіли показати видовищну гру, думаю, у нас вийшло.

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У всіх було бажання, у всіх була агресія, йшли в пресинг і відпрацьовували в обороні. Команду можна тільки привітати з хорошою грою", – сказав Кривцов в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, Шахтар у 20-у турі несподівано програв Ворсклі (0:1), зазнавши першої поразки під керівництвом Луїша Каштру в УПЛ, але за кілька днів розтрощив СК Дніпро-1 – 4:1.

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