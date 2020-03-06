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Кривцов розповів, що допомогло Шахтарю розгромити СК Дніпро-1

6 березня 22:37 49 Читать на русском
Кривцов розповів, що допомогло Шахтарю розгромити СК Дніпро-1
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 (4:1) в рамках 21-го туру УПЛ.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Ми були розлючені після минулого матчу. Втратили 3 очки з Ворсклою, вперше в чемпіонаті програли. У матчі з СК Дніпро-1 потрібно було, так би мовити, "відмазатися" перед уболівальниками, хотіли показати видовищну гру, думаю, у нас вийшло.

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У всіх було бажання, у всіх була агресія, йшли в пресинг і відпрацьовували в обороні. Команду можна тільки привітати з хорошою грою", – сказав Кривцов в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, Шахтар у 20-у турі несподівано програв Ворсклі (0:1), зазнавши першої поразки під керівництвом Луїша Каштру в УПЛ, але за кілька днів розтрощив СК Дніпро-1 – 4:1.

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Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Шахтар - СК Дніпро-1
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