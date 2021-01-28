"Луческу делал больше ставку на физические кондиции команды. В тактическом плане два тренера из Португалии – Фонсека и Каштру – любят зонную оборону, а Луческу любил играть один в один.

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Фонсека много рассказал мне как центральному защитнику. Даже те моменты, как правильно ставить корпус относительно мяча, как правильно открываться, разговаривал со Степаненко. Да, я многому научился у португальских специалистов. Это, якобы мелочи, но они дают тебе эти доли секунды, которые в игре очень важны.

Я прошел первый сбор с Фонсекой в то время как основные игроки Ракицкий и Кучер были задействованы в сборной. Возможно, Паулу увидел что-то во мне и начал доверять. Хотя при Фонсеке в первый год я тоже не особо играл. Это уже во второй сезон я своей игрой заслужил это доверие", – отметил Кривцов в комментарии YouTube-канала Шахтера.

Напомним, Сергей присоединился к "горнякам" в 2010 году и успел потренироваться под руководством трех наставников. В нынешнем сезоне Кривцов провел лишь 6 матчей в составе Шахтера, записав в свой актив 1 гол.

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