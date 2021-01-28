"Луческу робив більше ставку на фізичні кондиції команди. В тактичному плані два тренери з Португалії – Фонсека і Каштру – люблять зонну оборону, а Луческу любив грати один в один.

Аталанта планує підписати Коваленка до кінця січня, – Ді Марціо

Фонсека багато розповів мені як центральному захиснику. Навіть ті моменти, як правильно ставити корпус щодо м'яча, як правильно відкриватися, розмовляв зі Степаненком. Так, я багато чому навчився у португальських фахівців. Це нібито дрібниці, але вони дають тобі ці частки секунди, які в грі дуже важливі.

Я пройшов перший збір з Фонсекою в той час, як основні гравці – Ракицький і Кучер – були задіяні в збірній. Можливо, Паулу побачив щось в мені і почав довіряти. Хоча при Фонсеці в перший рік я теж не особливо грав. Це вже в другий сезон я своєю грою заслужив цю довіру", – зазначив Кривцов у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Сергій приєднався до "гірників" у 2010 році та встиг потренуватись під керівництвом трьох наставників. У нинішньому сезоні Кривцов провів лише 6 матчів у складі Шахтаря, записавши до свого активу 1 гол.

Шахтар – Сілекс: вдале завершення збору, розкішні голи українців, мовчанка форвардів і збереження головної проблеми