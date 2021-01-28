Аталанта планирует подписать Коваленко до конца января, – Ди Марцио
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко близок к уходу из донецкого клуба уже в зимнее трансферное окно.
Аталанта пытается договориться с Шахтером о переходе Коваленко до конца января.
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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб готов вести переговоры до последней минуты трансферного окна. Добавляется, что руководство Аталанты видит в Коваленко креативного игрока, который добавит качества в полузащите.
Напомним, действующий контракт 24-летнего полузащитника с Шахтером заканчивается летом. В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.
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