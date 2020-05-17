Кривцов назвал лучшего игрока УПЛ не из Динамо или Шахтера – когда-то ему не дали шанса в Донецке

Защитник Шахтера Сергей Кривцов выделил лучшего футболиста Украинской Премьер-лиги, который представляет не Динамо и Шахтер.

"Мне очень нравится Владлен Юрченко. Я бы его выделил. Он очень прибавил. Я не следил за его игрой, когда он был в Дании. Но после возвращения в Зарю мне нравится, как он играет", – цитирует Кривцова Tribuna.

Кривцов откровенно оценил вероятность перехода в Динамо после Шахтера

Заметим, 29-летний защитник выступает за Шахтер с 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. В составе "горняков" 7 раз стал чемпионом Украины.

Что касается Владлена Юрченко, то воспитанник Шахтера после выступлений за Байер и датский Вайле в 2019 году перебрался в луганскую Зарю.В настоящее время 26-летний Юрченко не сыграл ни одного матча за национальную сборную Украины. За первую команду "горняков" также не выступал.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ