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Кривцов откровенно оценил вероятность перехода в Динамо после Шахтера

17:57 129 Читати українською
Кривцов откровенно оценил вероятность перехода в Динамо после Шахтера
Сергей Кривцов / фото ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов признался, что даже не стал бы рассматривать предложение от киевского Динамо.

"В моем возрасте (Кривцову 29 лет – прим.) уже не стоит об этом рассуждать. Я 10 лет играю в Шахтере. Это – мой, можно сказать, родной клуб.

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Хоть я и воспитанник запорожского Металлурга. Но я не так долго там воспитывался, как уже играю за донецкий клуб. Поэтому этот вопрос отпадает, не доходя до переговоров", – приводит слова Кривцова Tribuna.com.

Напомним, Кривцов стал игроком Шахтера в 2010 году. С тех пор защитник провел за донецкий клуб 172 матча во всех турнирах, записав в свой актив 12 голов и одну результативную передачу.

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Теги
Шахтер Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов Динамо Киев Динамо Киев
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