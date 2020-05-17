Кривцов назвав найкращого гравця УПЛ не з Динамо чи Шахтаря – колись йому не дали шансу в Донецьку

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов виділив найкращого футболіста Української Прем'єр-ліги, який представляє не Динамо і Шахтар.

"Мені дуже подобається Владлен Юрченко. Я б його виділив. Він дуже додав. Я не стежив за його грою, коли він був у Данії. Але після повернення в Зорю мені подобається, як він грає", – цитує Кривцова Tribuna.

Кривцов відверто оцінив ймовірність переходу в Динамо після Шахтаря

Зауважимо, 29-річний захисник виступає за Шахтар з 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга. У складі "гірників" 7 разів став чемпіоном України.

Що стосується Владлена Юрченка, то вихованець Шахтаря після виступів за Байєр та данський Вайле у 2019 році перебрався в луганську Зорю. Наразі 26-річний Юрченко не зіграв жодного матчу за національну збірну України. За першу команду "гірників" теж не виступав.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ