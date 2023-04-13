"После тренировки занимались в фитнес-зале, я делал какое-то упражнение и почувствовал на себе взгляд из-за спины. Разворачиваюсь, а там стоит Дэвид и ждет, когда я закончу, чтобы познакомиться, ведь это была наша первая встреча.

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Поблагодарил его за то, что он поддерживает Украину. За то, что он в первые дни войны отдал свой Instagram врачу из Харькова. А он мне ответил: "Мы должны это делать, показывать и поддерживать Украину".

Как часто он рядом с командой? Он дважды приезжал на базу. Многие люди просили у меня игровую футболку с его автографом. И даже был человек, который просил, чтобы обязательно был автограф и Дэвида, и Виктории Бекхэм. Такое впечатление, что я их каждый день вижу, особенно Викторию. Люди думают, что Бекхэмы у меня на заднем дворе загорают.

Как команда реагирует на его присутствие? Никак. Все понимают что это совладелец клуба и очень открытый человек. Поэтому нет такого, что Бекхэм приехал, и надо все пасы точные отдавать. Он тоже был футболистом и знает, как это – играть в футбол", – рассказал Кривцов в интервью FanDay.

Напомним, Сергей перебрался за океан в январе 2023 года и сразу стал основным игроком Интер Майами – украинец сыграл во всех матчах сезона от звонка до звонка и даже успел отметиться дебютным голом в МЛС.

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