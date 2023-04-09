Несмотря на неудачную полосу, в которую попал американский клуб Сергея Кривцова, украинец демонстрирует великолепную игру за океаном.

МЛС, 7-й тур

Интер Майями – Даллас – 0:1

Гол: Феррейра, 27

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Интер Майами снова проиграл. Уже пятый раз подряд. На этот раз обидчиками подопечных Фила Невилла стал Даллас. Гостям хватило единственного гола, забитого в середине первого тайма, чтобы оставить хозяев без очков.

Уже традиционно в основе Интера вышел украинский защитник Сергей Кривцов и, как в предыдущих шести матчах, отыграл от звонка до звонка. Наш соотечественник стал одним из лучших: статистический портал SofaScore поставил ему 7,2 балла, что стало третьей оценкой в команде (средняя оценка 6,83).

В активе Кривцова 2 выноса, 1 заблокированный удар, 2 перехвата, 1 ключевая передача, 1 отбор, 2 обыгрыша в дриблинге, 9 потерь мяча, 7 удачных длинных передач (из одиннадцати), 1 выигранная наземная дуэль (из трех), 2 выигранные воздушные дуэли (из трех) и точность передач – 90%.

Напомним, Интер Майами после 7-ми туров идет в турнирной таблице Восточной конференции на двенадцатой строчке, набрав 6 очков.

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