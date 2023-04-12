Украинский полузащитник Эль Пасо Локомотив Денис Костышин попал в команду недели USL, сообщает пресс-служба лиги. Экс-вингер Колоса выполнил 20 передач в последней трети, выиграл 8 из 11 единоборств и 10 раз восстанавливал владение мячом, больше всего среди игроков своей команды.

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Напомним, наш соотечественник перешел в лагерь американской команды в декабре 2022-го. В текущем сезоне сыграл за свой клуб в шести матчах, в которых забил 1 гол. Костышин является лидером сезона по количеству ударов (19). Его контракт рассчитан до 30 ноября 2023 года. Transfermarkt оценивает украинца в 300 тысяч евро.

К слову, Эль Пасо после 6-ти туров идет в турнирной таблице Западной конференции USL на седьмой строчке, набрав 7 очков.

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