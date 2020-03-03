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Кривцов – о войне в Донбассе: Печально, что в ХХI веке такое может произойти

12:22 82 Читати українською
Кривцов – о войне в Донбассе: Печально, что в ХХI веке такое может произойти
Сергей Кривцов / фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о сложностях для команды, связанных с войной в Донецке.

"Мы не играем в родном городе, это тяжело. Со стороны кажется, что мы на самолетах летаем, но 4 дня мы находимся на выездах, включая 6 перелетов. А в Донецке ты садишься в машину и через 10 минут после матча уже дома с семьей, лежишь на диване и восстанавливаешся.

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Сейчас же мы после матчей едем в автобусе в аэропорт, летим в Борисполь, оттуда еще минут 40 ехать в Киев. Играя в 19 часов матч, мы только к часу ночи попадаем домой. Прежде всего, это моральная проблема.

Но нам грех жаловаться, у нас есть контракты, стабильные выплаты и возможность хорошо жить в столице. В этом плане нас ничего не ограничивает. Понимаю других людей, которые там остались из-за нехватки средств, друзей и родственников в других городах, переживших те страшные события 2014/15 годов, когда максимально били по городу. Печально, что в ХХI веке такое может произойти. Об этом уже много слов сказано, нам остается только смотреть со стороны. Мы как футболисты никак не можем повлиять на эту ситуацию", – сказал Кривцов в комментарии FootBoom.

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