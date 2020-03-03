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Кривцов – про війну на Донбасі: Сумно, що у ХХI столітті таке може статися

12:20 2787 Читать на русском
Кривцов – про війну на Донбасі: Сумно, що у ХХI столітті таке може статися
Сергій Кривцов / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про складнощі для команди, пов'язані з війною в Донецьку.

"Ми не граємо в рідному місті, це важко. З боку здається, що ми на літаках літаємо, але 4 дні ми перебуваємо на виїздах, включаючи 6 перельотів. А в Донецьку ти сідаєш в машину і через 10 хвилин після матчу вже вдома з родиною, лежиш на дивані і відновлюєшся.

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Зараз же ми після матчів їдемо в автобусі в аеропорт, летимо в Бориспіль, звідти ще хвилин 40 їхати до Києва. Граючи о 19 годині матч, ми тільки до першої години ночі потрапляємо додому. Передусім, це моральна проблема.

Але нам гріх скаржитися, у нас є контракти, стабільні виплати і можливість добре жити у столиці. У цьому плані нас нічого не обмежує. Розумію інших людей, які там залишилися через брак коштів, друзів і родичів в інших містах, які пережили ті страшні події 2014/15 років, коли максимально били по місту. Сумно, що у ХХI столітті таке може статися. Про це вже багато слів сказано, нам залишається тільки дивитися з боку. Ми як футболісти ніяк не можемо вплинути на цю ситуацію", – сказав Кривцов в коментарі FootBoom.

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