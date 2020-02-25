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"Живем не в Донецке – это сложно и больно": Срна объяснил, почему Шахтер отправляет самолет в Китай

15:17 174 Читати українською
"Живем не в Донецке – это сложно и больно": Срна объяснил, почему Шахтер отправляет самолет в Китай
Дарио Срна / фото из соцсетей

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о желании клуба помочь соотечественникам, оказавшимся в городе Ухане – очаге эпидемии коронавируса.

"Мы в Шахтере хорошо знакомы с ситуацией когда ты не можешь вернуться домой. Шесть лет мы живем не в Донецке. Мы знаем, как это сложно и больно.

Шахтер готов помочь украинцам, пострадавшим от коронавируса

Настя Зинченко одна из миллионов людей, которые мечтают вернуться домой. Поэтому мы благодарны Президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что он борется за каждого украинца, за каждого, кто нуждается в помощи. Мы верим, что Настя Зинченко вернется домой. Верим – мы вернемся в родной Донецк", – написал Срна в инстаграме.

Ранее о готовности Шахтера отправить самолет в Китай заявил капитан дончан Андрей Пятов. Затем информацию подтвердил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

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коронавирус Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна
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