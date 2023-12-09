В поединке 17-го тура чемпионата Украины Заря на выезде играет с Кривбассом. Составы команд и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Кривбасс – Заря на "Футбол 24", начался в 15:00. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале Кривбасса и в этой новости на "Футбол 24".

Кривбасс в случае успеха с Зарей может единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ, воспользовавшись вчерашней ничьей СК Днепр-1 и Полесья (1:1). В свою очередь луганчанам отступать некуда – предпоследняя строчка заставляет кризисный клуб биться за каждое очко.

Кривбасс – Заря: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузик, Дебелко, Задерака – Кожушко

Заря: Сапутин – Кирюханцев, Батагов, Боль, Снурницин – Мишнёв, Чурко, Нагнойный – Антюх, Герреро, Алефиренко