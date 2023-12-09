Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Зоря, стартував о 15:00. Юрій Вернидуб протистояв своїй колишній команді, якій віддав багато років, але сьогодні тренеру криворіжців було не до сентиментів. Навіть нічия робила Кривбас "зимовим чемпіоном" УПЛ, адже Дніпро-1 і Полісся напередодні зіграли внічию на користь конкурентів. У Зорі завдання зовсім інші – бронзовий призер минулого сезону розмістився в зоні прямого вильоту, хоч і має кілька матчів у запасі.

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Старт гри був за Кривбасом. Спершу вдало на виході зіграв Сапутін, який вчасно вискочив за межі штрафного і вибив м'яч. І тут же Кузик з меж воротарського пробив вище! Помилка Снурніцина, м'яч опинився в Кузика, який перекинув і Сапутіна, і ворота Зорі. Луганці відповіли неточним ударом Алефіренка, але на 11-й хвилині таки пропустили. Олександр Сапутін потягнув удар Задераки, але з добиванням Кожушка вже вдіяти нічого не зміг. 1:0 – Кривбасу вдався швидкий гол. До слова, 7-й забитий м'яч Кожушка в УПЛ зробив його найкращим бомбардиром поточного чемпіонату.

Господарі могли подвоїти перевагу, однак Сапутін знову врятував Зорю, парирувавши удар Іліча. Тут же Кривбас заробив пенальті – Чурко завалив суперника після подачі кутового. Втім, Дмитро Бондаренко після тривалої консультації з VAR скасував своє рішення.

Далі почалися проблеми з трансляцією, які на кілька хвилин позбавили глядачів задоволення спостерігати за грою. Кілька разів за гру закликати підписуватись на YouTube, вочевидь, простіше, ніж безперебійну трансляцію організувати.

Але другий гол Кривбаса у картинку вже увійшов. На 40-й хвилині Понєдєльнік зорієнтувався після відскоку м'яча від гравця Зорі, і потужно вгатив під поперечину. Зоря ще до перерви скоротила відставання – розкішний удар з-за меж штрафного вийшов у Герреро. 2:1 після першого тайму.

На початку другої половини ледь не забив Дібанго. Козак Іван, як його назвали у трансляції, видав ефектний слалом через півполя, але пробив повз дальній кут. Але як не забив Кривбас на 63 хвилині?! Кожушко вже обіграв кіпера, але з гострого кута і не пробив по порожніх воротах, і не віддав на вільного Кузика. Юрій Вернидуб не розумів, як м'яч не опинився в сітці. Та й ніхто не розумів.

За таке марнотратство Зоря покарала на 78-й хвилині. Арсе ній Батагов після кутового коліном переправив м'яч у сітку. 2:2 – егоїзм Кожушка коштувала Кривбасу перемоги і двох очок. Зоря могла й перемогу вирвати, проте Горбач з 11 метрів схибив.

Попри втрату очок, команда Юрія Вернидуба таки стала "зимовим чемпіоном" УПЛ, адже має перевагу над Дніпром-1 в особистих матчах (у обох команд по 34 бали). Зоря набрала 12 пунктів і піднялася в зону перехідних матчів. У зоні прямого вильоту тепер Верес.

Кривбас завершив 2023 рік лідером УПЛ, а Зоря у четвер, 14 грудня, зіграє матч 6 туру Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка. Для луганської команди ця гра вже не має турнірного значення – шанси вийти в плей-офф втрачені.

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