В перенесенном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо смогло одержать третью победу подряд с тех пор, как Александр Шовковский возглавил столичный клуб. Дублем в воротах Металлиста 1925 года (4:2) отличился Назарий Волошин. Памятным поединок стал и для Владислава Супряги, впервые за последние три года оформившего результативное действие за Динамо.

Провел очередной матч в АПЛ и Виталий Миколенко, приняв участие в сенсационном разгроме Ньюкасла (3:0). Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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