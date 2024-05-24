Матч 30-го тура УПЛ 2023/24 против Миная может стать последним для Романа Дебелко и Никиты Татаркова в качестве футболистов Кривбасса.

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Как стало известно изданию Украинский футбол, оба игрока будут искать новый клуб. Их контракты истекают 30 июня 2024 года. Игроки не будут продлевать соглашение с Кривбассом и летом покинут команду.

Атакующий хавбек Татарков сыграл в этом сезоне 17 матчей в составе криворожан, сумев отличиться лишь одним ассистом. Форвард Дебелко провёл за Кривбасс 14 матчей в текущем чемпионате, забив один гол и отдав две голевые передачи.

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