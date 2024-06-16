Нидерланды вырвали победу у Польши (2:1) в первом туре группового этапа Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Стандарты "кадры" сработали и в этом матче. После подачи в штрафную площадь Адам Букса выпрыгнул, опередив защитников и переправил мяч в ворота.

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Отыгрались "оранье" еще до перерыва. Коди Гакпо удачно завершил передачу Натана Аке. Казалось, что матч так и закончится вничью, но замены Кумана сработали. На 81 Ваут Вегхорст появился на поле, а уже через 2 минуты он забил победный мяч.

Нидерланды имеют три очка, а поляки после первого тура с нулем. Франция и Австрия сыграют свой матч завтра, 17 июня.