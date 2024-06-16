"Миколенко? Травма, которую он получил, не заживает за один-два дня. Мы видим, как он работает, и надеемся, что он вернется как можно скорее.

Ребров окончательно определился с судьбой Миколенко на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

Я думаю, что для Украины очень важно быть на этой сцене. В нашей стране футбол сейчас не на первом месте. Все игроки, когда мы начинаем играть, получают огромное удовольствие. Это тяжелое время, но пребывание на поле приносит игрокам огромное удовольствие.

Очень важно, что мы работаем вместе уже год. Я вижу, что игроки намного лучше понимают, что мы пытаемся от них получить. Мы понимаем друг друга намного лучше, чем в начале. Мы должны уважать наших соперников и концентрироваться на каждом матче.

Румыния в последнее время очень хорошо играет. У них есть несколько очень хороших молодых игроков. Это команда, которая понимает, что располагает. У них очень быстрые игроки, что в основном и позволило им пробиться на Евро-2024.

Нам нравится играть в Германии. Мы играли товарищеский матч в Бремене (в июне 2023 года – прим.). Мы видим организацию – она беспрецедентна. Когда мы приезжаем в Германию, то всегда чувствуем, что играем дома.

Война в нашей стране дает больше мотивации нашим игрокам. Я уверен, что они очень гордятся нами. Когда ты здесь, чтобы показать дух Украины, это очень важно. Этот турнир действительно о духе нашей страны", – приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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