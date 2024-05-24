Матч 30-го туру УПЛ 2023/24 проти Минаю може стати останнім для Романа Дебелка й Микити Татаркова в ролі футболістів Кривбасу.

Полісся готується підписати коштовного чемпіона світу, – джерело

Як стало відомо виданню Український футбол, обидва гравці шукатимуть новий клуб. Їхні контракти спливають 30 червня 2024 року. Гравці не будуть продовжувати угоду із Кривбасом та влітку залишать команду.

Атакувальний хавбек Татарков відіграв цього сезону 17 матчів у складі криворіжців, зумівши відзначитись лишень одним асистом. Форвард Дебелко провів за Кривбас 14 матчів у поточному чемпіонаті, забивши один гол і віддавши дві гольові передачі.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича