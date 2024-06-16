"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости –от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

В 1999-м году состоялся исторический поединок для сборной Украины – на московских Лужниках против России. Игра была сверхважной для команды оккупантов, их устраивала только победа. Российские СМИ устраивали провокации, в частности, заголовок в газете “Бей хохлов”. Однако, это не помешало Украине вырвать ничью на последних минутах благодаря легендарному голу Шевченко в ворота Филимонова.

После игры в раздевалку сборной Украины посетил Путин, тогда еще премьер-министр России. Запомнились его слова Шевченко: "Я тебя запомнил". А вот выйти на Евро-2000 после этого "сине-желтым" не удалось – роковой ошибки допустил Шовковский, который пропустил с центра поля.

В том году Динамо феерило в Лиге чемпионов. Андрей Шевченко оформил дубль в ворота Реала на Олимпийском и поспособствовал выходу "бело-синих" в полуфинал Лиги чемпионов, где Бавария драматично вырвала путевку в финал. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

"Ребров був зразком для всього Динамо, ходив качатися у зал": Гіоане – про небезпеку Румунії, пасивне НАТО і війну