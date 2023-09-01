Кривбасс очень активно взялся за скаутинг игроков с Черного континента.

Криворожцы официально объявили о подписании сразу 2 африканских новичков. Оба представляют Гану.

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Первый – 23-летний центральный защитник Ядом Конаду. Его арендовали на сезон у ганского клуба Хартс оф Оук. Для защитника это будет первый опыт выступлений за пределами родины. Конаду может похвастаться 7 матчами за национальную сборную Ганы.

Второй новичок Кривбасса – 19-летний нападающий Принс Квабена Аду. Его подписали свободным агентом на 4 года. Форвард уже проходил просмотр в другом клубе, но криворожцы быстро перехватили игрока. Прошлый сезон Принс отыграл за белорусскую Ислочь – 6 голов+3 ассиста в 14 матчах.

Теперь в составе Кривбасса будет сразу 6 африканцев. Правда, Принс и Конаду пока не могут присоединиться к команде, поскольку не оформили визы.

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