Кривбасс пополнил свой африканский десант еще 2 игроками – одного удалось утащить из-под носа другого клуба
Кривбасс очень активно взялся за скаутинг игроков с Черного континента.
Криворожцы официально объявили о подписании сразу 2 африканских новичков. Оба представляют Гану.
Кривбасс объявил о трансфере легионера из Африки
Первый – 23-летний центральный защитник Ядом Конаду. Его арендовали на сезон у ганского клуба Хартс оф Оук. Для защитника это будет первый опыт выступлений за пределами родины. Конаду может похвастаться 7 матчами за национальную сборную Ганы.
Второй новичок Кривбасса – 19-летний нападающий Принс Квабена Аду. Его подписали свободным агентом на 4 года. Форвард уже проходил просмотр в другом клубе, но криворожцы быстро перехватили игрока. Прошлый сезон Принс отыграл за белорусскую Ислочь – 6 голов+3 ассиста в 14 матчах.
Теперь в составе Кривбасса будет сразу 6 африканцев. Правда, Принс и Конаду пока не могут присоединиться к команде, поскольку не оформили визы.