Полузащитник Жан Морель По официально присоединился к Кривбассу.

Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о подписании ивуарийца Жана Мореля По.

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Контракт с 26-летним атакующим хавбеком рассчитан на 1 год. По присоединился к Кривбассу на правах свободного агента.

Последним клубом африканца стал египетский Исмаили, с которым завершился контракт еще 1 июля. Также По успел провести 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.

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