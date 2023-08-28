Кривбасс объявил о трансфере легионера из Африки
22:02 - Читати українською
Полузащитник Жан Морель По официально присоединился к Кривбассу.
Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о подписании ивуарийца Жана Мореля По.
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Контракт с 26-летним атакующим хавбеком рассчитан на 1 год. По присоединился к Кривбассу на правах свободного агента.
Последним клубом африканца стал египетский Исмаили, с которым завершился контракт еще 1 июля. Также По успел провести 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.
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