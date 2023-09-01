Кривбас дуже активно взявся за скаутинг гравців з Чорного континенту.

Криворіжці офіційно оголосили про підписання відразу 2 африканських новачків. Обидва представляють Гану.

Кривбас оголосив про трансфер легіонера з Африки

Перший – 23-річний центральний захисник Ядом Конаду. Його орендували на сезон у ганського клубу Хартс оф Оук. Для оборонця це буде перший досвід виступів за межами батьківщини. Конаду може похизуватися 7 матчами за національну збірну Гани.

Другий новачок Кривбаса – 19-річний нападник Прінс Квабена Аду. Його підписали вільним агентом на 4 роки. Форвард вже проходив перегляд у іншому клубі, але криворіжці хутко перехопили гравця. Минулий сезон Прінс відіграв за білоруську Іслоч – 6 голів+3 асисти у 14 матчах.

Тепер у складі Кривбаса буде відразу 6 африканців. Щоправда, Прінс і Конаду поки не можуть приєднатися до команди, оскільки ще не оформили візи.

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