Оболонь и Кривбасс в предыдущем туре создали сенсации – киевляне переиграли СК Днепр-1, а криворожане расписали 3:3 с Шахтером. Особенно примечательным был успех "пивоваров", ведь эксперты упорно прогнозируют им зону вылета в конце сезона. Домашняя встреча с подопечными Юрия Вернидуба должна была показать, насколько системными являются результаты "зелено-белых" и готовы ли они бороться за нечто большее.

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Матч не дал однозначного ответа. Команде Валерия Иващенко удалось качественно сдерживать Кривбасс – первый реальный момент гости провели аж на 60-й минуте, когда Задерака получил разрезной пас и вышел один на один. Федоривский отбил. Второй удалось увидеть аж на 74-й, когда Лунев расшатал защитников на линии штрафной и бахнул мимо правого нижнего угла.

Оболонь была острее. На 5-й минуте Тарануха в падении замыкал подачу, на 6-й Приймак в суматохе направил мяч в ворота метров с пяти, а на 55-й Тарануха пробил с разворота из пределов штрафной – мяч полетел под перекладину. Во всех случаях криворожан спас Клищук.

Эти три эпизода произошли после подач с углового, на которые киевляне делают серьезную ставку. Режиссерам даже удалось подсмотреть некоторые схемы розыгрыша.

Были и моменты с игры. На 76-й минуте обрезка Бескоровайного завершилась ударом Карася метров с 14-ти – точно по позиции Клищука. На 78-й же Груша отобрал мяч у дебютанта По и бахнул с дистанции. Над каркасом! К сожалению, этот момент стал последним во встрече. Сказалась 30-градусная жара, которая вымотала футболистов (а для киевлян эта игра вообще была третьей за восемь дней).

В компенсированное время между тренерскими штабами произошла грубая перепалка с кучей мата, но после финального свистка коучи тепло обнимались. Победителя в матче так и не определили. Ноль-ноль.

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