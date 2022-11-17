Очередной клуб УПЛ даже на фоне войны смог вернуться на действительно родной стадион.

Кривбасс объявил, что следующие 2 тура чемпионата Украины проведет в родном городе, регулярно страдающем от обстрелов российских оккупантов.

УПЛ утвердила даты и время поединков последнего тура в 2022 году

"Вчера был действительно решающий день! Наши совместные усилия принесли успех, и теперь мы можем сказать, что наконец этот день настал! ФК Кривбасс возвращается домой. Наш клуб получил официальное разрешение на проведение двух последних поединков действительно ДОМА! Матчи 14 и 15 тура соответственно Кривбасс – Металлист 1925 (20 ноября) и Кривбасс – СК Днепр-1 (28 ноября) состоятся в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных "виновниках" возвращения домой – наших воинов ВСУ! Спасибо вам, ребята! Все будет Украина, все будет Кривбасс!" – говорится в официальном заявлении клуба.

К слову, команда Юрия Вернидуба занимает 12 место в УПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. Кривбасс без домашней арены одержал 3 победы, трижды сыграл вничью и 6 раз уступил.

Кривбасс одержал третью победу в сезоне, одолев Металлист – команда Юрия Вернидуба покинула зону вылета