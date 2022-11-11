Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение о дате и времени проведения матчей 15 игрового дня сезона 2022/23.

Последний в 2022 году тур украинского первенства будет растянут на 5 дней, сообщает официальный сайт соревнований . Откроет его противостояние Донецка и Полтавы в среду.

Динамо узнало место проведения перенесенного матча УПЛ – шанс сократить отставание

Полный календарь 15-го тура УПЛ:

Шахтер – Ворскла – 23 ноября, 14:00

Черноморец – Металлист – 25 ноября, 13:00

Ингулец – Верес – 26 ноября, 13:00

Динамо – Металлист 1925 – 26 ноября, 14:00

Львов – Колос – 27 ноября, 13:00

Заря – Минай – 27 ноября, 14:00

Александрия – Рух – 28 ноября, 13:00

Кривбасс – СК Днепр-1 – 28 ноября, 14:00

Сейчас в УПЛ лидирует СК Днепр-1, который имеет на 5 пунктов больше Шахтера. На самом дне расположился Черноморец.