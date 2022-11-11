УПЛ утвердила даты и время поединков последнего тура в 2022 году
Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение о дате и времени проведения матчей 15 игрового дня сезона 2022/23.
Последний в 2022 году тур украинского первенства будет растянут на 5 дней, сообщает официальный сайт соревнований. Откроет его противостояние Донецка и Полтавы в среду.
Динамо узнало место проведения перенесенного матча УПЛ – шанс сократить отставание
Полный календарь 15-го тура УПЛ:
Шахтер – Ворскла – 23 ноября, 14:00
Черноморец – Металлист – 25 ноября, 13:00
Ингулец – Верес – 26 ноября, 13:00
Динамо – Металлист 1925 – 26 ноября, 14:00
Львов – Колос – 27 ноября, 13:00
Заря – Минай – 27 ноября, 14:00
Александрия – Рух – 28 ноября, 13:00
Кривбасс – СК Днепр-1 – 28 ноября, 14:00
Сейчас в УПЛ лидирует СК Днепр-1, который имеет на 5 пунктов больше Шахтера. На самом дне расположился Черноморец.
Динамо – Александрия: Луческу угрожал не просто так – график Мудрика и Довбика, гол на 5 лет, самая крутая победа