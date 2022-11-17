Кривбас оголосив, що наступні 2 тури чемпіонату України проведе у рідному місті, яке регулярно страждає від обстрілів російських окупантів.

УПЛ затвердила дати й час поєдинків останнього туру у 2022 році

"Вчора був дійсно вирішальний день! Наші спільні зусилля досягли успіху і тепер ми можемо сказати, що нарешті цей день настав! ФК Кривбас повертається додому. Наш клуб отримав офіційний дозвіл на проведення двох останніх поєдинків дійсно ВДОМА! Матчі 14 і 15 туру відповідно Кривбас – Металіст 1925 (20 листопада) та Кривбас – СК Дніпро-1 (28 листопада) відбудуться у Кривому Розі на стадіоні Гірник.

Дійсно, до цієї довгоочікуваної події багато людей доклали зусиль. Але ми не будемо перераховувати всіх. Лише скажемо про головних "винуватців" повернення додому – наших воїнів ЗСУ! Дякуємо вам, хлопці! Все буде Україна, все буде Кривбас!" – йдеться у офіційній заяві клубу.

До слова, команда Юрія Вернидуба посідає 12 місце в УПЛ, набравши 12 очок у 12-ти матчах. Кривбас без домашньої арени здобув 3 перемоги, тричі зіграв унічию і 6 разів поступився.

Кривбас здобув третю перемогу в сезоні, здолавши Металіст – команда Юрія Вернидуба покинула зону вильоту