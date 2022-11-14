Металлист, несмотря на тяжелый конкретно для клуба 2022-й год, смог не опозориться после возвращения в элиту. Под руководством Олега Ратия команда держалась в первой десятке УПЛ, демонстрируя симпатичный атакующий футбол – впрочем, в последних четырех турах харьковчане выиграть не смогли. Шанс прервать неудачную серию выпал в матче с Кривбассом, у которого была своя мотивация – криворожанам для выхода из зоны вылета не хватало двух очков.

Первый тайм оказался довольно своеобразным. В целом, скорости оставались низкими, а явного преимущества друг над другом соперники не имели. На поле было скучно, однако время от времени команды создавали моменты из ничего.

Кривбасс больше работал с мячом и острее начал встречу. Уже на 9-й минуте Дебелко получил проникающую передачу на левый край штрафной и бахнул в дальний угол, заставив Костика парировать ногой. На 20-й он же замкнул подачу от Дибанго на ближнюю штангу, но Костик снова успел среагировать. Ещё через пять минут Дебелко и Дибанго повторили попытку – впрочем, на этот раз Роман пробил очень слабо.

А большего подопечные Юрия Вернидуба и не создали. Металлист мог за это наказать дважды усилиями Танковского. На 25-й минуте Вячеслав принял кросс от Картушова, обработал мяч и нанёс мощный удар метров с 14-ти – перекладина спасла Кривбасс! В компенсированное же время Танковского потеряли защитники, позволив ему замкнуть навес Картушова. Сарнавский выручил криворожан.

На перерыв команды отправились при нулях на табло. Первая его половина оказалась не очень интересной, но Металлист имел ощутимое преимущество в активности. Её апофеозом стал момент на 65-й минуте, когда Кныш зацепился за отскок и бахнул в ближний – сфера летела точно под штангу, но Сарнавский вытянулся и парировал.

Кривбасс огрызнулся на 69-й разрезным пасом на Дебелко. Роман под острым углом вывалился прямо на рандеву с Костиком, но пробил во внешнюю сторону сетки. Харьковчане намека не поняли, за что прилетело жестокое наказание на 73-й минуте – Волошин получил передачу от Капича, сместился к линии штрафной и выстрелил в дальний угол. Костик не спас. 0:1!

"Жёлто-синих" этот гол выбил из колеи. До конца встречи они так ничем и не ответили, а вот Кривбасс мог и удвоить своё преимущество. На 83-й минуте Задерака вошел на правый край штрафной, дважды переложил мяч под ногу и плотно пробил в Костика, а на 84-й Дебелко снова замкнул подачу – теперь со стандарта. Удар с близкого расстояния пришелся в руки голкипера.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Кривбасса. Подопечные Юрия Вернидуба выиграли третий матч в сезоне, набрав 12 очков и покинув зону вылета.