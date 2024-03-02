Защитник Даниил Бескоровайный вернулся в общую группу Кривбасса, сообщает пресс-служба криворожан.

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25-летний защитник травмировался на сборах в Испании во время спарринга с дублем Брентфорда (6:1) и не смог помочь команде в первом официальном поединке 2024 года против ЛНЗ (3:0). Чемпион мира уже провел совместную тренировку с основой накануне матча 19-го тура УПЛ против Шахтера.

К слову, Бескоровайный в текущем сезоне сыграл за команду Юрия Вернидуба 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Напомним, дуэль с "горняками" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало встречи в 18:00.

Кривбасс после 18-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 37 очков. Шахтер с 32-мя пуктами идет четвертым и имеет 2 игры в запасе.

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