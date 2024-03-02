Захисник Данило Бескоровайний повернувся до загальної групи Кривбаса, повідомляє прес-служба криворіжців.

Кривбас офіційно викупив легіонера-сенсацію у європейського клубу

25-річний оборонець травмувався на зборах в Іспанії під час спарингу з дублем Брентфорда (6:1) і не зміг допомогти команді у першому офіційному поєдинку 2024 року проти ЛНЗ (3:0). Чемпіон світу вже провів спільне тренування з основою напередодні матчу 19-го туру УПЛ проти Шахтаря.

До слова, Бескоровайний у поточному сезоні зіграв за команду Юрія Вернидуба 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

Нагадаємо, дуель з "гірниками" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок зустрічі о 18:00.

Кривбас після 18-ти турів лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 37 очок. Шахтар з 32-ма пуктами йде четвертим і має 2 гри в запасі.

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