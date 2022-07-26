Криворожский клуб получил очередного новичка в это межсезонье.

Кривбасс на своем официальном сайте объявил о трансфере Богдана Фомы из СК Днепр-1.

Косовский официально присоединился к Кривбассу, сменив на должности экс-игрока Шахтера с антиукраинской позицией

Отмечается, что голкипер перебрался в Кривбасс, подписав контракт на 3 года. Переход прошел на бесплатной основе по информации Transfermarkt.

К слову, Хома стал уже 13-м новичком Кривбасса, который поднялся в УПЛ по результатам прошлого сезона. Наставником команды этим летом стал Юрий Вернидуб.

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