Кривбасс подписал 13-го новичка для Вернидуба
13:43 - Читати українською
Криворожский клуб получил очередного новичка в это межсезонье.
Кривбасс на своем официальном сайте объявил о трансфере Богдана Фомы из СК Днепр-1.
Косовский официально присоединился к Кривбассу, сменив на должности экс-игрока Шахтера с антиукраинской позицией
Отмечается, что голкипер перебрался в Кривбасс, подписав контракт на 3 года. Переход прошел на бесплатной основе по информации Transfermarkt.
К слову, Хома стал уже 13-м новичком Кривбасса, который поднялся в УПЛ по результатам прошлого сезона. Наставником команды этим летом стал Юрий Вернидуб.
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