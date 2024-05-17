Полузащитник Бетиса и сборной Испании Иско не сыграет на чемпионате Европы.

Испанец уверенно провел сезон 2023/24 в составе Бетиса и мог рассчитывать на вызов от наставника Луиса де ла Фуэнте в сборную Испании, которая сыграет на Евро-2024.

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Как сообщает Marca, у Иско диагностировали перелом малоберцовой кости. В ближайшее время врачи и тренерский штаб Бетиса оценят, нужна ли полузащитнику операция.

В текущем сезоне Иско сыграл за "зеленых" в 36 матчах во всех турнирах. В активе испанца девять голов и семь результативных передач. Напомним, что полузащитник выступал длительное время за мадридский Реал, в составе которого пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии. Сборная Испания на групповом этапе сыграет против Хорватии, Италии и Албании.

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