Криворізький клуб отримав чергового новачка у це міжсезоння.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Богдана Хоми з СК Дніпро-1.

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Зазначається, що голкіпер перебрався до Кривбаса, підписавши контракт на 3 роки. Перехід відбувся на безкоштовній основі за інформацією Transfermarkt.

До слова, Хома став уже 13-м новачком Кривбаса, який піднявся до УПЛ за результатами минулого сезону. Наставником команди цього літа став Юрій Вернидуб.

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