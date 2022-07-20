Косовский возглавил команду Кривбасс U-19, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Виталия Владиславовича. Интересно, что до этого молодежную команду тренировал экс-хавбек Шахтера Виталий Виценец, уволенный с должности из-за антиукраинской позиции. Позже оказалось, что он попал в тренерский штаб российского Арсенала.

Напомним, что до этого Косовский работал в молодежных командах Динамо и был главным тренером Ворсклы с июня по ноябрь 2019 года. За время игровой карьеры Виталий Владиславович запомнился выступлениями за киевское Динамо с 1994 по 2003 годы.

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