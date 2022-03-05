Кривбасс поддержал территориальную оборону Кривого Рога и передал бойцам теплые вещи: термобелье, перчатки, шапки и бафы.

Митьюлланд присоединился к поддержке Украины – сине-желтый флаг на футболках и сбор средств детям

"А вы? Присоединяйтесь! Только вместе мы победим", – говорится в видеоотчете клуба в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 10-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

Россия напала на Украину: Зинченко заплакал перед Линекером, задержание Шуфрича, оккупантов разоблачили во лжи (LIVE)