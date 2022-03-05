Кривбасс передал бойцам терробороны термобелье, перчатки, шапки и бафы
21:43 - Читати українською
Криворожский клуб приобщился к поддержке своих горожан.
Кривбасс поддержал территориальную оборону Кривого Рога и передал бойцам теплые вещи: термобелье, перчатки, шапки и бафы.
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"А вы? Присоединяйтесь! Только вместе мы победим", – говорится в видеоотчете клуба в социальной сети Instagram.
Напомним, сегодня уже 10-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.
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