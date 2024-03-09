Кривбасс на своем сайте презентовал новую экипировку от украинского бренда Strochka. Приобрести форму можно по ссылке.

Сборная Украины может получить новую форму – Шевченко хочет избавиться от бренда, который обслуживает россиян

Для фотосета было приглашено шесть героев со своими уникальными историями. Война изменила жизнь каждого из них навсегда, но есть то, что останется неизменным – вера в будущее и любовь к Украине.

Сергей Лаевский – военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", который потерял ногу в боях на Бахмутском направлении и сейчас пытается вернуться к повседневной жизни.

Юрий Никитчик – ультрас "бело-красно-черных", который после героической обороны Азовстали по приказу высшего руководства страны сложил оружие и после долгих месяцев в плену вернулся домой.

Татьяна Алексанова – защитница, которая сейчас находится с побратимами на восстановлении в Кривом Роге и готовится к отправке в одну из горячих точек.

Даниил Завгородний – маленький мальчик, у которого эта безжалостная война забрала отца, а в Украине – мужественного Героя. Даниил с мамой вернулся из Польши в Украину и здесь делает первые самостоятельные шаги.

Владимир Швец – воин, который с тяжелым ранением попал в Азовсталь, прошел лечение в "Железняке" и вместе с собратьями держал оборону. Далее был плен, Еленовка и долгожданное возвращение домой.

Виталий Савченко – человек, который потеряв ногу на войне, вернулся в родной Кривой Рог и своим позитивом заряжает окружающих. Он уже участвовал в Играх Непокоренных и продолжает делать все, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

Напомним, Кривбасс после 19-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, набрав 37 очков. Уже сегодня, 9 марта, подопечные Юрия Вернидуба на своем поле будут принимать Облонь. Начало встречи в 18:00.

Полесье – Александрия и еще два матча УПЛ. Анонс