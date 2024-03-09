В рамках 20-го тура УПЛ 2023/24 Полесье принимает Александрию, Черноморец сыграет с Ворсклой, а Кривбасс встретится с Оболонью. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Полесье – Александрия

Полесье на футбольном поле провалило старт весенней кампании, расписав ничью с "детсадом" Руха и проиграв ЛНЗ дома. Конечно, неудачу с черкасцами можно списать на несчастный случай, ведь все решил ляп Бойко на последней минуте – однако большей проблемой стало отсутствие Макуана и Будковского, без которых атака житомирян выглядела банально и безыдейно. Подопечные Юрия Калитвинцева имели несколько дальних ударов и навесов, 10 угловых и всего 0,94 ожидаемых голов.

Филипп возвращается в основу после дисквалификации, но этот сезон придется играть без Бени. Возможно, именно поэтому клуб подписал одного из самых опытных украинских скаутов – Анатолия Волкова из Шахтера (работал там полтора года). Почти сразу клуб оформил подписание Кравца (в центр или на левый фланг обороны). Стоит отметить, что и зимние новички (Фортюне, Таллес, Михайличенко) уже интегрировались в основу и демонстрируют неплохой футбол.

Александрия во время трансферного окна набрала кучу юных латиноамериканских ноунеймов, но пока в основе играет только центрбек Кампуш. Более важным стало возвращение Калюжного в опорную зону. Усиление центральной оси сразу сказалось на качестве обороны – Подопечные Руслана Ротаня за два тура не пропустили ни одного гола, хотя в соперниках были Шахтер и Заря.

Кроме того, команда неплохо выглядит в прессинге, и вообще Ротань-стайл пока производит положительное впечатление. Поединок против луганчан "аграрии" точно должны были выигрывать, настреляв 1,76 ожидаемых голов против 0,41 у соперника. Тем не менее, реальных забитых мячей у Александрии пока тоже нет – что не очень хорошо, учитывая пребывание в 1 зачетном балле от зоны переходных матчей.

Кадровая ситуация

Травмированы: Макуана (Полесье)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Александрия

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Крушинский, Танковский – Фортюне, Грицук, Назаренко – Будковский

Александрия: Шевченко – Копина, Кампос, Логинов, Мартынюк – Калюжный – Калитвинцев, Михайленко, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Полесье, конечно, мощнее по кадровому потенциалу, да и место в таблице явно повыше. Впрочем, дать уверенный прогноз на результат с Александрией непросто – слишком уж просто выглядит атака житомирян и слишком мало они забивают на старте весенней части. Александрия пока что вообще без голов.

Учитывая такой расклад, мы поставим на тотал меньше 2,5.

Черноморец – Ворскла

Одесситы в предыдущем туре встречались с Динамо. Зацепиться за очки команде не удалось (0:1), однако подопечные Романа Григорчука продемонстрировали достойный футбол – как минимум, гораздо лучше, чем с Оболонью. Встреча с "пивоварами" завершилась вничью (1:1), однако по ударам Черноморец проиграл со счетом 1:18.

Тренеру приходится пожинать плоды клубной работы на трансферном рынке. Формально их достаточно – четырех подписали зимой, причем Зе Гомес является двукратным чемпионом Европы в составе юниорской сборной Португалии. Вот только все они пришли за несколько дней до возобновления чемпионата, поэтому интегрировать их в состав и учить основам футбола Романа Григорчука придется уже по ходу сезона.

Как следствие, Черноморцу не хватает кадровой глубины. Подписание Альваренги – атакующего хава из Руха – должно немного улучшить ситуацию, ведь Фабрисио знаком с реалиями УПЛ. Тем не менее, и ему надо привыкнуть к специфическим требованиям в одесской команде. А зона переходных матчей уже не так и далеко (всего в 7 очках позади).

Ворскла же под руководством Сергея Долганского уже одержала дебютную победу, одолев Верес в предыдущем туре. Тут тоже сказалась работа на рынке – новичок Мякушко оформил дубль в ворота ровенчан. Чего-то большего сказать о футболе полтавчан трудно, ведь пока что их игра напоминает классическое бицца-бороцца.

Так, на отдельных отрезках можно заметить наличие прессинга и контрпрессинга. С другой стороны, заметны проблемы на стандартах, которые стоили очков в матче против Зари. В целом же "зелено-белые" просто играют в футбол, как могут. Явной особенности, по которой можно идентифицировать стиль Ворсклы, не прослеживается.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ермаков (под вопросом), Путря – Корниенко (под вопросом), Скляр, Чеснаков

Дисквалифицированные: Кане (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ворскла

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильев – Бойчук, Кузык, Авагимян, Штогрин – Иеде

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Челядин, Сиссоко – Нестеренко, Фелипе, Мякушко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно что-то прогнозировать на этот матч, учитывая текущую форму команд. Конечно, они еще должны набрать, но пока все достаточно сыро. Мы рискнем поставить на победу Черноморца – "моряки" в первых двух турах демонстрировали более-менее целостный и узнаваемый футбол, а также создали проблемы Динамо.

Полтавчане же похвастаться этим не могут, а сейчас у них еще и серьезные кадровые потери (Кане и Скляр – как минимум).

Кривбасс – Оболонь

Криворожане проиграли ключевой матч сезона, потерпев поражение от Шахтера и потеряв лидерство в таблице. Конечно, можно много говорить о коварстве Крыськива или неоднозначном удалении, которое сломало игру – но команда Юрия Вернидуба больше вопросов должна поставить к себе. Кривбасс отказался от прессинга, хотя короткие отрезки давления создавали "горняками" существенные проблемы – а после удаления при счете 1:2 коллектив просто расклеился, начав предоставлять сопернику гигантский простор и пропустив еще трижды.

К чести тренера и футболистов, особых нареканий по поводу скандальных эпизодов они не делали. С Крыськивым расслабились сами, а удаление – ну, бывает. Спокойная реакция позволяет верить, что с морально-психологическим состоянием у команды все в порядке, а значит можно восстановить равенство с Шахтером по очкам. Тем более, что в целом игра криворожан производит положительное впечатление (хотя с позиционным наступлением не все супер).

За два весенних тура Кривбасс продемонстрировал и эффективный прессинг на коротких отрезках, и игру с фальшивым фулбеком, и качественное использование внутренних ресурсов – Понедельника с правого фланга обороны перевели в центре защиты, а тот стал раздавать филигранные диагонали. Эти и другие плюсы позволили разгромить ЛНЗ на старте, а значит коллективу вполне по силам повторить 3:0 и с Оболонью.

Тем более, что "пивовоары" во встрече с СК Днепр-1 разочаровали. Подопечные Валерия Иващенко проиграли всю борьбу на чужой половине, а в собственной штрафной ужасно оборонялись при стандартах – только за первый тайм соперник мог забивать с углового 4 гола. Кстати, и от Черноморца киевляне пропустили с углового, причем это был единственный удар одесситов за матч.

Но стоит не забывать – осенью Оболонь стала одной из семи команд (включая двух грандов), которой удалось отобрать очки у Кривбасса. И в отличие от того же Шахтера, "пивовары" почти выключили атаку Юрия Вернидуба. Команда Валерия Иващенко способна сделать это и сейчас, поэтому не следует сразу ставить все деньги на криворожан.

Кадровая ситуация

Травмированы: Микитишин (под вопросом), Якимец (оба – Кривбасс)

Дисквалифицированные: Илич (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Оболонь

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго – Вакулко, Бизимана – Кузык, Лунев, Аду – Соса

Оболонь: Федоровский – Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир, Слободян

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Кривбасс выглядит очевидным фаворитом. Как по кадровому потенциалу, так и по качеству игры. Правда, надо не забывать, что Оболонь – это команда настроения, поэтому опираться на результаты предыдущего тура киевлян опасно. Тем не менее, вера в успех подопечных Юрия Вернидуба достаточно прочная. Ставим на победу хозяев.

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