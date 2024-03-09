Кривбас оригінально презентував нову форму від українського виробника
Криворіжці продовжують підтримувати інтерес до своєї команди, влаштовуючи різноманітні перформанси.
Кривбас на своєму сайті презентував нове екіпірування від українського бренду Strochka. Придбати форму можна за посиланням.
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Для фотосету було запрошено шість героїв зі своїми унікальними історіями. Війна змінила життя кожного з них назавжди, але є те, що залишиться незмінним – віра в майбутнє та любов до України.
Сергій Лаєвський – військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", який втратив ногу в боях на Бахмутському напрямку і зараз намагається повернутися до буденного життя.
Юрій Нікітчик – ультрас "біло-червоно-чорних", який після героїчної оборони Азовсталі за наказом вищого керівництва країни склав зброю і після довгих місяців у полоні повернувся додому.
Тетяна Алексанова – захисниця, яка зараз перебуває з побратимами на відновленні у Кривому Розі і готується до відправлення в одну з гарячих точок.
Данило Завгородній – маленький хлопчик, у якого ця безжальна війна забрала батька, а в України – мужнього Героя. Данило з мамою повернувся з Польщі до України і тут робить перші самостійні кроки.
Володимир Швець – воїн, який з тяжким пораненням потрапив до Азовсталі, пройшов лікування в "Залізяці" та разом з побратимами тримав оборону. Далі був полон, Оленівка та довгоочікуване повернення додому.
Віталій Савченко – людина, яка втративши ногу на війні, повернулася в рідний Кривий Ріг і своїм позитивом заряджає оточуючих. Він вже брав участь в Іграх Нескорених та продовжує робити все, щоб адаптуватися до нових реалій.
Нагадаємо, Кривбас після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, набравши 37 очок. Вже сьогодні, 9 березня, підопічні Юрія Вернидуба на своєму полі прийматимуть Облонь. Початок зустрічі о 18:00.
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