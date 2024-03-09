Кривбас на своєму сайті презентував нове екіпірування від українського бренду Strochka. Придбати форму можна за посиланням.

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Для фотосету було запрошено шість героїв зі своїми унікальними історіями. Війна змінила життя кожного з них назавжди, але є те, що залишиться незмінним – віра в майбутнє та любов до України.

Сергій Лаєвський – військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", який втратив ногу в боях на Бахмутському напрямку і зараз намагається повернутися до буденного життя.

Юрій Нікітчик – ультрас "біло-червоно-чорних", який після героїчної оборони Азовсталі за наказом вищого керівництва країни склав зброю і після довгих місяців у полоні повернувся додому.

Тетяна Алексанова – захисниця, яка зараз перебуває з побратимами на відновленні у Кривому Розі і готується до відправлення в одну з гарячих точок.

Данило Завгородній – маленький хлопчик, у якого ця безжальна війна забрала батька, а в України – мужнього Героя. Данило з мамою повернувся з Польщі до України і тут робить перші самостійні кроки.

Володимир Швець – воїн, який з тяжким пораненням потрапив до Азовсталі, пройшов лікування в "Залізяці" та разом з побратимами тримав оборону. Далі був полон, Оленівка та довгоочікуване повернення додому.

Віталій Савченко – людина, яка втративши ногу на війні, повернулася в рідний Кривий Ріг і своїм позитивом заряджає оточуючих. Він вже брав участь в Іграх Нескорених та продовжує робити все, щоб адаптуватися до нових реалій.

Нагадаємо, Кривбас після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, набравши 37 очок. Вже сьогодні, 9 березня, підопічні Юрія Вернидуба на своєму полі прийматимуть Облонь. Початок зустрічі о 18:00.

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