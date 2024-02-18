"Провели неплохой сбор. За месяц сыграли семь контрольных матчей. Классные условия для тренировок и восстановления. Все прошло на хорошем уровне.

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Самым тяжелым спаррингом была игра против Виктории Пльзень, в которой мы уступили 0:3. Соперник сильный, идет на третьем месте чемпионата Чехии. Также они прошли групповой этап Лиги конференций. Мы уступили, но действительно по игре. Потому что они были немного быстрее и сильнее во многих компонентах. Сделали для себя выводы, где надо дорабатывать, и второй испанский сбор уже прошел без каких-то спадов.

Как оценю игру новичков команды – Твердохлеба и Микитишина? Еще рано оценивать. Они очень хорошо работают, адаптировались к команде. Очень рассчитываю на этих футболистов. Надеюсь, они как можно скорее заиграют у нас и станут основными игроками команды.

Натанаэль Сантини только недавно приехал, дали ему возможность сыграть 30-40 минут. Он выступает на позиции центрального защитника. Очень на него рассчитываем также. Хочу, чтобы он как можно скорее влился в наш коллектив. У нас немного проседало звено центра обороны, поэтому это усиление. Натанаэлю еще нужно время, чтобы он набрал свои лучшие кондиции.

Какое звено я бы еще хотел усилить? Все. Предела совершенству нет. Это нужно для того, чтобы ребята понимали, что надо постоянно работать еще лучше. А мы продолжим искать новичков, которые еще более голодны к футболу и смогут играть еще лучше.

Вернется ли команда в Испанию в следующем году? Очень классный сбор. Гораздо больше здесь понравилось, чем в прошлом году в Турции. Что очень важно для хорошей подготовки – это отличные погодные условия. За весь месяц только однажды шел дождь, например. Поля, восстановление игроков, отель – все на высоком уровне. Но, самое главное, что я здесь не увидел ни одного россиянина. Хочется сюда приезжать снова", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожан.

Напомним, на зимнюю паузу Кривбасс ушел в статусе лидера УПЛ, набрав 34 очка. Свой первый официальный поединок в новом году команда сыграет в ближайшую пятницу, 23 февраля – соперником криворожан станет ЛНЗ.

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