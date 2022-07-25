Украинский полузащитник Владислав Семотюк продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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21-летний хавбек подписал с командой Юрия Вернидуба контракт сроком на 2 года, присоединившись к криворожцам в статусе свободного агента.

Напомним, Семотюк – воспитанник ивано-франковского футбола. Профессиональную карьеру начал в каменской Стали. Успел поиграть в киевском Арсенале (за который дебютировал в УПЛ против Динамо в 2018 году) и Прикарпатье. В прошлом сезоне провел за франковцев в Первой лиге 19 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

К слову, ранее Кривбасс подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Опанасенка, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку, Евгения Банаду и Назара Волошина, а также нападающего Дениса Устименка.

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