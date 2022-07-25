Нива может получить новый источник инвестиций. По информации Спортивки, новым инвестором тернопольского клуба может стать действующий вице-президент Львова по детско-юношескому футболу Роман Михайлов.

Нива Тернополь окончательно определилась по поводу участия в новом сезоне

По информации источника, функционер не слишком доволен своей ролью во львовском клубе – он не хочет ограничиваться лишь детским футболом и планирует участвовать в развитии футбольного клуба на взрослом уровне. Следовательно, все указывает на то, что уже в ближайшее время Михайлов переберется в Ниву.

Напомним, недавно тернополяне подтвердили участие в следующем розыгрыше Первой лиги.

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