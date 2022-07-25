Український півзахисник Владислав Семотюк продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

Нива Т може отримати несподіваного інвестора – колективом хоче опікуватись віце-президент одного з клубів УПЛ

21-річний хавбек підписав з командою Юрія Вернидуба контракт терміном на 2 роки, приєднавшись до криворіжців у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Семотюк – вихованець івано-франківського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у кам'янській Сталі. Встиг пограти у київському Арсеналі (за який дебютував в УПЛ проти Динамо у 2018 році) та Прикарпатті. Минулого сезону провів за франківців у Першій лізі 19 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

До слова, раніше Кривбас підписав воротаря Андрія Кліщука, захисників Тимура Стецькова, Віталія Вернидуба й Євгена Опанасенка, півзахисників Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна, Дмитра Хомченовського, Максима Задераку, Євгена Банаду та Назара Волошина, а також нападника Дениса Устименка.

Росія напала на Україну: гольовий бенефіс Миколенка, Шевченка сватають в УАФ, "синьо-жовті" – віце-чемпіони світу (LIVE)