Кривбасс может выкупить Хобленко и еще одного игрока у СК Днепр-1
Криворожский коллектив, похоже, доволен выступлениями Алексея Хобленко и Вагнера Гонсалвеша в текущем сезоне.
Кривбасс хочет воспользоваться опцией выкупа двух арендованных у СК Днепр-1 футболистов, утверждает Meta-Ratings.
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Алексей Хобленко уже успел стать лидером коллектива. Украинец провел 20 матчей, в которых забил одиннадцать мячей и восемь раз ассистировал. А вот Вагнер Гонсалвеш не слишком феерит. Сейчас бразилец имеет в своем активе 9 поединков и два результативных удара.
К слову, арендные сделки обоих футболистов рассчитаны до конца текущего сезона. Хобленко Тransfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, а Гонсалвеша – в 300 тысяч.
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