Кривбасс хочет воспользоваться опцией выкупа двух арендованных у СК Днепр-1 футболистов, утверждает Meta-Ratings .

Кривбасс пригласил к себе чемпиона Испании и обладателя Кубка УЕФА

Алексей Хобленко уже успел стать лидером коллектива. Украинец провел 20 матчей, в которых забил одиннадцать мячей и восемь раз ассистировал. А вот Вагнер Гонсалвеш не слишком феерит. Сейчас бразилец имеет в своем активе 9 поединков и два результативных удара.

К слову, арендные сделки обоих футболистов рассчитаны до конца текущего сезона. Хобленко Тransfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, а Гонсалвеша – в 300 тысяч.