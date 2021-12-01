Испанец станет новым координатором академии, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Бабич анонсировал серьезные изменения в Кривбассе – криворожцы отпустили Металлист в отрыв

Лопес имел довольно успешную карьеру игрока, выступая в составе Логроньеса, Вильярреала, Валенсии, Мальорки и других испанских клубов. Вместе с "летучими мышами" сенсационно выигрывал Кубок УЕФА и чемпионат Испании сезона 2003/04. Повесил бутсы на гвоздь в 2014 году, после чего работал в структурах Сарагосы и Валенсии.

Напомним, Кривбасс пошел на зимнюю паузу вторым в таблице Первой лиги. Подопечные Бабича отстают от Металлиста на 11 очков и опережают преследователей на 9.

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