Даниил Гончарук покинул сразу две команды, чтобы трудоустроиться в Первой лиге.

Криворожский Кривбасс объявил о досрочном расторжении контракта с форвардом Даниилом Гончаруком. 21-летний нападающий Шахтера выступал за команду Юрия Вернидуба на правах аренды, которая действовала до лета 2024 года.

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Гончарук, покидая Кривбасс, договорился о прекращении сотрудничества и с дончанами, которые не особо рассчитывали на своего воспитанника, постоянно одалживая его другим клубам (Мариуполь, испанские Льейда и Поли Эхидо).

Даниил, однако, недолго оставался без команды, подписав соглашение с перволиговой Буковиной. По информации пресс-службы черновицкого клуба, контракт рассчитан на полтора года с возможностью пролонгации еще на сезон. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Напомним, по итогам первой части сезона Первой лиги Буковина заняла в турнирной таблице группы А шестую строчку и не смогла пробиться в Чемпионскую группу. Весной она будет соревноваться в Группе выживания.

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