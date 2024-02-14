Криворізький Кривбас оголосив про дострокове розірвання контракту з форвардом Данилом Гончаруком. 21-річний нападник Шахтаря виступав за команду Юрія Вернидуба на правах оренди, яка була чинною до літа 2024 року.

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Гончарук, покидаючи Кривбас, домовився про припинення співпраці і з донеччанами, які не особливо розраховували на свого вихованця, постійно позичаючи його іншим клубам (Маріуполь, іспанські Льєйда та Полі Ехідо).

Данило, однак, недовго залишався без команди, підписавши угоду з першоліговою Буковиною. За інформацією прес-служби чернівецького клубу, контракт розрахований на півтора року з можливістю пролонгації ще на сезон. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону Першої ліги Буковина посіла у турнірній таблиці групи А шосту сходинку і не змогла пробитись у Чемпіонську групу. Навесні вона змагатиметься у Групі виживання.

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