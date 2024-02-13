Центральный полузащитник Юрий Тлумак продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт львовян.

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21-летний хавбек присоединился к команде Мирона Маркевича в статусе свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Напомним, Тлумак – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал в УПЛ в июне 2020 против Львова. В августе этого года перешел в Динамо, но сразу же отправился в аренду в Черноморец. В январе 2022-го за 120 тысяч евро перешел в Зорю, откуда отправлялся в Карпаты в аренду. В начале января 2024-го досрочно прекратил сотрудничество с луганцами (провел 1 матч в текущем сезоне). Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

К слову, Юрий – сын легендарного голкипера Карпат Андрея Тлумака, ныне являющегося исполнительным директором клуба.

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