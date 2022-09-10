Кривбасс в рамках 4-го тура УПЛ встречается с Вересом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

От Кривбасса перед сезоном ожидали очень интересного футбола. В Кривом Роге собралась мощная по именам команда, которую возглавил палач Реала – Юрий Вернидуб. Что могло пойти не так? А не так пошло практически всё.

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После стартовых трёх туров Кривбасс стал худшим в УПЛ по показателю ожидаемых голов, причём с серьёзным отставанием. Коллектив наиграл всего на 1,65 ожидаемых голов, не забив ни одного и набрав лишь одно очко. При этом было сделано только 24 касания в штрафной и 4 передачи в 20-метровую зону перед чужими воротами, хотя криворожцы пытаются владеть мячом чуть ли не 60% игрового времени.

Матч с Шахтером (0:1) оказался относительно приличным, однако на фоне Колоса (0:1) и Львова (0:0) криворожцы выглядели ужасно. Юрий Вернидуб запоминается лишь матом и "наездами" на арбитров, а вот научить своих футболистов создавать какие-то моменты в атаке ему пока не удаётся.

В таких условиях Кривбасс будет чрезвычайно мотивирован, однако хватит ли одного желания для победы над Вересом? Есть большие сомнения.

Ровенчане имеют скромный состав и не пытаются прыгать выше головы, придумывая тики-таку. Юрий Вирт ставит осторожный футбол с фланговыми контратаками – и если счёт будет 0:0, он останется доволен. Тем не менее, в стартовых турах его подопечным удалось одержать две победы, прибив Черноморец (1:0) и Ворсклу (2:1). И нельзя сказать, что незаслуженно.

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Моментов у ровенчан немного, а в проигрышном матче с СК Днепром-1 их вообще не было. Тем не менее, команда имеет очень высокий показатель ожидаемых голов (аж 4,22 с учетом пенальти).

Несмотря на свою простоту, Верес способен разыграть одну-две атаки до удара метров из шести, а при кроссах команда неплохо насыщает зоны завершения и подбора (а значит бьёт с близких дистанций). Делать из этого дальновидные выводы рано, но тенденция интересная.

Кадровая ситуация

Травмированные: Опанасенко (под вопросом) – Е. Пасич (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Верес

Кривбасс: Клищук – Рябов, Вернидуб, Стецьков, Якимец – Семенов – Понедельник, Хомченовский, Банада, Волошин – Устименко.

Верес: Когут – Гагун, Мельник, Вовченко, Квасный – Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Клёц, Г. Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Делать какие-то прогнозы трудно, потому что УПЛ – это такой чемпионат, где вообще нет логики и где каждый способен бить каждого. Вчерашнее фиаско Зори является лучшим примером. Тем не менее, можно выделить какие-то тенденции – и в этом матче стоит констатировать, что команды равны, но Верес чуть ровнее.

Подопечные Юрия Вернидуба сильнее по кадровому потенциалу, однако результаты лучше именно у коллектива Юрия Вирта. Оба критически мало создают в атаке – впрочем, у "народного клуба" моменты имеют достаточно высокий xG, да и вообще Верес подкупает способностью выжимать нужный счёт в матчах против равных себе.

Все эти слова практически ничего не значат в условиях первых туров УПЛ. Здесь правит рандом, но если опираться на логику, то минимальная победа Вереса выглядит вполне вероятным результатом.

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